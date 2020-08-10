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تعليم

التعليم تناقش سبل رفع كفاءة وجودة العملية التدريبية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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ياسمين بدوي

عقدت راندا حلاوة رئيس الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا مع مديرى مراكز التدريب الرئيسية على مستوى محافظات مصر وعددها ١٤ مركزا.


جاء ذلك  بحضور أمل اسير الدين المكلف بالاشراف على الادارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة




وقد ناقشت رندا حلاوة مع مديرى المراكز التحديات التى تواجه المراكز التدريبية فى تنفيذ الخطة التدريبية للوصول الى حلول من شأنها رفع كفاءة وجودة  العملية  التدريبية .


و أشارت الى ضرورة الأستغلال الامثل لكافة الامكانيات المتاحة ومعالجة جوانب القصور التى تعيق العمل.


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كما تم الاتفاق على حصر الاحتياجات التدريبية للمخاطبين بالقانون ٨١ ليتم إعداد الحقائب التدريبية بناء على تلك الاحتياجات ، تمهيد لاعتمادها وتنفيذها على أرض الواقع لتواكب التطوير والمتغيرات المتلاحقة ,واعداد جيل من القيادات  القادرة على تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 

 

وقالت : سوف تنفذ على مستوى جميع المحافظات ، فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، والتى ترتكز على اتاحة التدريب للجميع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص  وبجودة عالية للوصول لمتدرب قادر فنيا وتكنولوجيا على التعامل مع عصر المعرفة .

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