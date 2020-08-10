الأهالى يطالبون بإنارة أعمدة شارع أحمد إبراهيم بالمنطقة 8 فى مدينة نصر

استغاث المواطن مجدي محمد رمضان والمقيم فى المنطقة الثامنة حى مدينة نصر محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إنارة أعمدة شارع أحمد محمد ابراهيم من عباس العقاد المنطقة الثامنة، والذى يعتبر الشارع الرئيسي الرابط بين امتداد عباس العقاد وامتداد مكرم عبيد.

وناشد القارئ المسئولين إعادة إنارة هذه المنطقة حفاظا على أمن السكان والمارة به.





ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01005126309





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



