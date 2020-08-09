وزير الدفاع الأمريكي: سنوجه المزيد من القوات إلى حدود روسيا لردع موسكو

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة ستوجه قواتها شرقا نحو حدود روسيا للمساعدة في 'ردع' موسكو.





وقال في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" اليوم "المحصلة النهائية هي أننا ننقل القوات بشكل أساسي إلى الشرق، أقرب إلى الحدود الروسية لردعهم".





وأضاف إسبر إن:"معظم الحلفاء الذين تحدثت إليهم أو سمعت منهم أو تحدث إليهم فريقي، يرون أن هذه خطوة جيدة. ستحقق كل تلك الأهداف التي تم وضعها. انظر بصراحة، لا يزال لدينا أكثر من 24000 جندي في ألمانيا، لذلك ستظل أكبر متلقي للقوات الأمريكية. خلاصة القول هي أن الحدود قد تغيرت مع نمو التحالف".





كما كرر إسبر مطلب ترامب طويل الأمد لألمانيا "بدفع نصيبها العادل" في الإنفاق الدفاعي، وقال إن برلين يجب أن تدفع أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده الناتو لمساعدة الحلف "على الوقوف في وجه الروس".





في الشهر الماضي، أعلن البنتاجون رسميًا عن خطط لخفض حجم القوات العسكرية الأمريكية في ألمانيا بنحو 12000 جندي، مع إعادة 6400 فرد إلى الولايات المتحدة ، وإعادة انتشار حوالي 5600 آخرين شرقًا، في دول من بينها بولندا ودول البلطيق.



