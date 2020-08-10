مسن بالمعاش يستغيث لإعادة إضافة زوجته للتموين

استغاث المواطن أحمد حسن محمد توفيق من محافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته من بطاقة التموين وهو على المعاش وبحاجة للدعم.





وناشد القارئ المسئولين إعادتها لبطاقة السلع التموينية مرة أخرى لمساعدته على مصاريف الحياة.





الرقم القومى: 25008040201411

رقم الهاتف: القارئ 01092190418

رقم بطاقة التموين: 102008256412





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



