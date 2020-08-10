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فن

شاهد.. وليد توفيق يكشف عن تفاصيل انفجار بيروت: كنت على الكنبة وسقطت

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
علق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.
 
قال وليد توفيق في تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" إن لبنان ومصر بلد واحدة داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولي بجانب لبنان في أزمتها. 

وتابع الفنان أنه لم يرى مثل هذا الانفجار الذي حدث، حيث كان جالسًا على "الكنبة" في صالون بيته الذي يبعد عن بيروت 6 كيلو ولكنه سقط على الأرض من قوة الانفجار، مشددًا على أن اطمأن على جميع أصدقائه ولكن الأكثر تضررًا في منازلهم هم إليسا وراغب علامة.

وأضاف أن زوجة رامي عياش أصيبت جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج واطمأن عليها، مقدمًا الشكر إلى مصر وشعبها بسبب مساندتهم للبنان بعد الحادث. 

"لايت شو" يهتم بالأخبار الفنية والمنوعات، ويعرض 3 مرات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساءً، ويسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما، وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي.

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