أحمد حسن يقترح تقليل مسحات كورونا على اللاعبين

اقترح الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، ونجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني سابقا، على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تقليل المسحات الخاصة بكورونا على جميع اللاعبين.





وأكد "الصقر" في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "هذا الأمر مكلف للغاية ولكن يتم إجراء المسحات على من يشعر بأعراض الفيروس فقط".





وتابع: "كنت ضد استكمال الدوري حفاظا على انتظام المسابقة في نسختها المقبلة، ولكن علينا أن نضع الحلول الآن من أجل استكمال المسابقة".