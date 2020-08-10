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رياضة

محمد حليم: استكمال الدوري في تلك الأوضاع أمر في غاية الصعوبة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، إن النادي العسكري يؤيد قرار المصري بتأجيل لقائه.

وأكد محمد حليم، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "نحن ملتزمون بقرار اتحاد الكرة بشأن المباراة، ولم نطلب التأجيل، ولكن أضع نفسي في مكان المصري".

وتابع "كنا نعاني في بداية الإعداد من ذلك الأمر، وكان عندنا عدد من الحالات، ونتمنى السلامة للجميع".

وأضاف محمد حليم أن الأوضاع تزداد صعوبة بسبب ارتفاع حالات كورونا بين لاعبي الدوري. 

وأكد محمد حليم "استكمال الدوري في تلك الأوضاع أمر في غاية الصعوبة، ولكن نتمنى استمراره في حال استقرار الأوضاع".

وتابع "هناك لاعب في المصري قد أصيب بكورونا وشقيقه يلعب معنا في الفريق بحرس الحدود وذلك قد يؤثر على لاعبنا نفسيا".

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