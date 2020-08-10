يحول أحزانك وهمومك لأفراح.. علي جمعة: هذا الذكر مفتاح السعادة بالدنيا

وتابع: وينبغي علينا أن ندرك أننا نتخلق في هذا بأمر إلهي، بدأ الله تعالى به بنفسه وبملئه الأعلى، حيث قال عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، منوهًا بأنه قد أخبر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بفضل الصلاة عليه في كثير من الأحاديث، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشرا» [رواه مسلم].





وأضاف أن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه؛ بل نحن في حاجة إلى أن نصلي عليه -صلى الله عليه وسلم- حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خيري الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا، وقد يسأل السائل : كم نصلي على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في يومنا وليلتنا؟ والواقع أنه لا حد للصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع.





وأشار إلى أنه إذا استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو خير له، فهذا الصحابي الجليل أُبَىّ بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي -صلى الله عليه وسلم- : «قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تُكْفَى هَمَّك ويُغْفَر لك ذنبُك» «رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح».





واستطرد : ولذا فإنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- خير عظيم، حث عليه سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أُبَيّ بن كعب كذلك قال: «قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذًا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك» «رواه أحمد».



