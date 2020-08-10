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أخبار العالم

عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الأمريكي يتبنيان مبادرة المجلس العربي للتكامل الإقليمي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:24 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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صدى البلد
يتبني مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون امريكي يلزم الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير سنوي عن سوء معاملة دعاة السلام العرب و العنف، حيث يقوم القانون الجديد علي ترسيخ بناء العلاقات مع دول المنطقة علي أساس السلام دون النظر للدين او العرق.

كما يوصي القانون الجديد أن يتضمن التقرير السنوي أي خطوات إيجابية تتخذها الحكومات العربية لتشجيع الانخراط على المستوى غير الحكومي بين شعوب منطقة الشرق الأوسط.  

وفي واقعة نادرة ولأول مره يقوم الحزبين الرئيسيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قدم السناتور الديموقراطي كوري بوكر والجمهوري روب بورتمان مشروع قانون يوفر الحماية للعرب الداعمين للسلام بين شعوب المنطقه وإحلال بناء على توصيات المجلس العربي للتكامل الإقليمي الذي تأسس العام الماضي. 

وقال السيناتور بمجلس الشيوخ الأمريكي بورتمان: "لا تزال قوانين مناهضة السلام في المنطقة تشكل حاجزًا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات معًا، وتابع بورتمان: "في زياراتي للمنطقة ، رأيت الصداقات العميقة والثابتة الموجودة، وهي ضرورية لبناء سلام طويل الأمد. مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يضعف من عزيمة بعض دعاة العنف  الذي يجرمون عمليات احياء السلام وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي والجهود البناءة في هذا الإطار مثل تلك التي اقترحها المجلس العربي للتكامل الإقليمي. 

ويشير مشروع قانون مجلس الشيوخ ، الذي يحمل عنوان "تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد من يرفضون احلال السلام وتعميمه حيث يشير بشكل خاص إلى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي ، المكون من مجموعة من 32 شخصية عامة من 15 دولة عربية تؤيد السلام وتدعو لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي وضمان حقوق الفلسطينيين.
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