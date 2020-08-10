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توك شو

في مخالفات البناء.. الحكومة تسترد 2.2 مليون متر مربع.. وعودة 178 ألف فدان إلى الدولة.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:46 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت بإزالة 7523 مبني قاموا بالتعدي علي أراضي الدولة وهذا في مختلف المحافظات. 

وأضاف "قاسم" خلال تصريحاته لبرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز ، ان الدولة المصرية استردت 2.2 مليون متر مربع وقمنا باسترداد 178 ألف فدان وتم تنفيذ هذه الإزالات في شهر واحد. 

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن موارد الدولة هي حق عام للشعب المصري وهناك الكثير استغلوا ازمة فيروس كورونا وتعدوا علي أملاك الدولة. 

وأكد خالد قاسم ، أن هناك وحدات تسمي بالتدخل السريع وهي ممثلة من كافة الأطراف والجهات للحفاظ علي أراضى الدولة من التعديات  .

وتابع : أنه يتابع بشكل دائم جهود الدولة في ازالة التعديات من علي أملاك الدولة مع المحافظين.
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