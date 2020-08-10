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رياضة

هاني زادة: أحمد الشناوي لا يجيد في المباريات الفاصلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:02 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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حسام الحارتي
قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد الشناوي حارس الفريق ‏السابق وبيراميدز الحالي، لم يكن يجيد في المباريات ‏الفاصلة والحاسمة.‏

وأضاف هاني زادة خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة"الزمالك"،:"أحمد الشناوي حارس جيد ولكنه كان يقدم مستويات ‏مخيبة في المباريات الحاسمة".‏

وواصل:" هزمية الزمالك بخماسية أمام النجم الساحلي كان الشناوي سببًا ‏في 3 من الأهداف المسجلة، كذلك الخسارة أمام الوداد المغربي‏ونهائي دوري الأبطال أمام صن داونز".‏

وتابع:" أرى أن محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل كثيرًا من ‏أحمد الشناوي".‏

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