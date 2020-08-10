هاني زادة: أحمد الشناوي لا يجيد في المباريات الفاصلة

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد الشناوي حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، لم يكن يجيد في المباريات الفاصلة والحاسمة.
وأضاف هاني زادة خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة"الزمالك"،:"أحمد الشناوي حارس جيد ولكنه كان يقدم مستويات مخيبة في المباريات الحاسمة".
وواصل:" هزمية الزمالك بخماسية أمام النجم الساحلي كان الشناوي سببًا في 3 من الأهداف المسجلة، كذلك الخسارة أمام الوداد المغربيونهائي دوري الأبطال أمام صن داونز".
وتابع:" أرى أن محمود جنش ومحمد أبوجبل أفضل كثيرًا من أحمد الشناوي".