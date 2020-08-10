هاني زادة: ممدوح عباس أسوأ رئيس في تاريخ الزمالك

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، إن ممدوح عباس ‏الرئيس السابق للنادي هو الأسوأ في تاريخ النادي من بين جميع مجالس الإدارات.





وأضاف هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة "الزمالك"، "في عهد ممدوح عباس لم تُدفع مستحقات جميع ‏اللاعبين الذين انضموا للفريق وكانت الشكاوي بالجملة ضد النادي".‏





وتابع "على مستوى البطولات لم يحقق سوى لقب واحد في ولايته ‏للزمالك، ولم يقم بأي أعمال تطوير للنادي، على عكس الطفرة الحالية ‏للنادي في عهد مرتضى منصور ".





وأكد أنه " يعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في ‏الوسط الرياضي".



