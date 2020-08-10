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رياضة

هاني زادة: ممدوح عباس أسوأ رئيس في تاريخ الزمالك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:48 ص
ممدوح عباس رئيس الزمالك
ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
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حسام الحارتي
قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ممدوح عباس ‏الرئيس السابق للنادي هو الأسوأ في تاريخ النادي من بين جميع مجالس الإدارات.

وأضاف هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة "الزمالك"، "في عهد ممدوح عباس لم تُدفع مستحقات جميع ‏اللاعبين الذين انضموا للفريق وكانت الشكاوي بالجملة ضد النادي".‏

وتابع "على مستوى البطولات لم يحقق سوى لقب واحد في ولايته ‏للزمالك، ولم يقم بأي أعمال تطوير للنادي، على عكس الطفرة الحالية ‏للنادي في عهد مرتضى منصور".

وأكد أنه "يعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في ‏الوسط الرياضي".

واستطرد "فوجئت بلافتة نادي القرن الأفريقي وبوضع شعار القرن على ‏كارنيهات النادي ولم أكن أعلم عنها شيئا ولكن مرتضى منصور فاجأ ‏الجميع بها".‏

وأشاد هاني زادة  بفكرة الاحتفال بنادي القرن في التاسع من يوليو قائلا "‏كانت رائعة".
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