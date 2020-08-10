هاني زادة: ممدوح عباس أسوأ رئيس في تاريخ الزمالك

قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي هو الأسوأ في تاريخ النادي من بين جميع مجالس الإدارات.
وأضاف هاني زادة، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة "الزمالك"، "في عهد ممدوح عباس لم تُدفع مستحقات جميع اللاعبين الذين انضموا للفريق وكانت الشكاوي بالجملة ضد النادي".
وتابع "على مستوى البطولات لم يحقق سوى لقب واحد في ولايته للزمالك، ولم يقم بأي أعمال تطوير للنادي، على عكس الطفرة الحالية للنادي في عهد مرتضى منصور".
وأكد أنه "يعتبر مرتضى منصور هو رجل الأزمات الأول في الوسط الرياضي".