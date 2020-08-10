يطرد السموم ويحرق الدهون.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

يمكنك تناوله على معدة فارغة صباحا.

إليك وصفة مشروب لنسف الكرش والارداف يقدمه موقع " stylecraze



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كيف تتطبقين المشروب:

فوائد المشروب

1 كوب ماء جوز الهندنصف كوب أناناس½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونةرشة ملح أسودقومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط.نضيف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ووتسحق فى الخلاط سويا.يمكنك صب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.إضافة الثلج قبل تناوله.يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع.مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .يحتوي الأناناس على البروميلين ، الذي يعزز الهضم ، ويقلل الالتهاب ، ويساعد على منع تخثر الدم غير الضروري .تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .