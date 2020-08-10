AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يطرد السموم ويحرق الدهون.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:51 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
تبحثين عن وصفات تخسيس سريعه ومضمونة للوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك الاعتماد على المشروب التالى بجانب إتباع رجيم فعال لانقاص الوزن، ويمكنك تناوله على معدة فارغة صباحا. 
إليك وصفة مشروب لنسف الكرش والارداف يقدمه موقع " stylecraze

ماذا تحتاجين..
    1 كوب ماء جوز الهند
    نصف كوب أناناس
    ½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
    رشة ملح أسود

كيف تتطبقين المشروب:
    قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط.
    نضيف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ووتسحق فى الخلاط سويا.
    يمكنك صب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
    إضافة  الثلج قبل تناوله.

فوائد المشروب

يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع.

 مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .

يحتوي الأناناس على البروميلين ، الذي يعزز الهضم ، ويقلل الالتهاب ، ويساعد على منع تخثر الدم غير الضروري .

تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسف الكرش والأرداف في لمح البصر.. إليك الطريقة

بدون حرمان.. حرق الدهون بـ 3 مشروبات مذهلة

كوب قبل النوم.. مشروب سحري لنسف الكرش للأبد

لنسف الكرش .. مشروبات سريعة لحرق الدهون فى لمح البصر

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

بـ3 حيل نتائجها مضمونة.. وداعا لكابوس الكرش

ترشيحاتنا

بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر بصورة نهائية

شقا عمره اتسرق.. لص يسرق 200 ألف دولار من رجل فور خروجه من البنك.. فيديو

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

قرار سعودي جديد بخصوص كسوة الكعبة

خاص.. مصري رسب مرتين في اختبارات كلية الفنون الجميلة فـ زينت لوحاته الكنائس الأمريكية.. فيديو وصور

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية والجيش اللبناني يرد

AdvertisementS

مرض شهير وراء وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي.. إليك طرق النجاة منه

قولنا نبعد عننا العين برسالة مضللة.. اعترافات المتهمين بسرقة ڤيلا ابنة محمود الخطيب

خارجية النواب عن أزمة سد النهضة: فوضنا الرئيس السيسى للحل.. تفاصيل

الأرواح باقية.. علي جمعة: الموتى يشعرون بالأحياء في العمل والمنزل والبيت

قرار كويتي جديد حول رعايا الدول المحظورة من دخول البلاد.. تفاصيل

إيمان السيد تخرج عن صمتها وترد على رفضها بالمعهد بسبب شكلها وإهانة السبكى وأزمتها مع عادل إمام

مش هتخلص قريب.. أسامة كمال يصدم الجميع بشأن أزمة سد النهضة

اتحاد الكرة يتراجع.. ظهور حالة إيجابية بنادي الاتحاد السكندري وغضب بين المسئولين بسبب أخطاء اللجنة

أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

فضل صلاة الفجر وماذا يحدث لك عند صلاتها.. أسرار لا يعرفها كثيرون

الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية والجيش اللبناني يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك.. وصفة سحرية لتلميع صواني التقديم

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا

بسبب العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف عن مرض خطير يصيب 20 % من السيدات