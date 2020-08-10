يطرد السموم ويحرق الدهون.. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة

تبحثين عن وصفات تخسيس سريعه ومضمونة للوزن الزائد وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك الاعتماد على المشروب التالى بجانب إتباع رجيم فعال لانقاص الوزن، ويمكنك تناوله على معدة فارغة صباحا.
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تتطبقين المشروب:
قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط.
نضيف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ووتسحق فى الخلاط سويا.
يمكنك صب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
إضافة الثلج قبل تناوله.
فوائد المشروب
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع.
مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .
يحتوي الأناناس على البروميلين ، الذي يعزز الهضم ، ويقلل الالتهاب ، ويساعد على منع تخثر الدم غير الضروري .
تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .
إليك وصفة مشروب لنسف الكرش والارداف يقدمه موقع " stylecraze
ماذا تحتاجين..1 كوب ماء جوز الهند
نصف كوب أناناس
½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة
رشة ملح أسود
كيف تتطبقين المشروب:
قومى بعصر الأناناس باستخدام الخلاط.
نضيف ماء جوز الهند وبذور الشمر المطحونة ووتسحق فى الخلاط سويا.
يمكنك صب مشروب جوز الهند اللذيذ في كوب.
إضافة الثلج قبل تناوله.
فوائد المشروب
يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع.
مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .
يحتوي الأناناس على البروميلين ، الذي يعزز الهضم ، ويقلل الالتهاب ، ويساعد على منع تخثر الدم غير الضروري .
تعمل بذور الشمر على تنشيط عملية الهضم وتمنع الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. يساعد القولون النظيف في الامتصاص السليم للعناصر الغذائية ويساعد على طرد السموم مما يؤدي إلى فقدان الوزن .