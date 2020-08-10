مادلين طبر تبكي على الهواء بسبب أحداث بيروت.. فيديو

لم تتمالك الفنانة مادلين طبر نفسها، حيث انهالت دموعها حزنا على بيروت، وذلك أثناء تقديمها حلقة أمس "الاحد" من برنامجها "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه على قناة تن، والتي خصصتها عن أحداث لبنان الأخيرة.





بدأت الحلقة بأغنية "بحبك يا لبنان" للفنانة الكبيرة فيروز، وبعدها أجرت عدة مكالمات عبر السكايب من بيروت مع النائبة البرلمانية والإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، التي قدمت استقالتها من البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى مكالمة هاتفية مع الفنان جهاد الأطرش رئيس نقابة الفنانين المحترفين بلبنان.





كما شهدت الحلقة استضافة السيناريست وليد يوسف الذي تحدث عن أعماله الأخيرة، ومصير مشروع مسلسل مصطفى محمود، ونيته كتابة مسلسل جديد عن مصر ولبنان، وانتهت الحلقة بفقرة مع المطرب اللبناني سهيل يزبك الذي قدم مجموعة كبيرة من أغنياته ومنها اغنية الجندي المصري.