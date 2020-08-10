نيوزيلندا تصل إلى 100 يوم بدون إصابات محلية بكورونا

وصلت نيوزيلندا اليوم، إلى 100 يوم بدون تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما يعد علامة بارزة في نجاح الحكومة النيوزيلندية، وسط تحذيرات من التراخي.





وسجلت نيوزيلندا اخر انتقال للفيروس مجتمعي في أول مايو الماضي، بعد أيام من بدء التخفيف في البلاد، حيث أصبح أمس الاحد هو اليوم الرابع الذي لم تسجل فيه البلاد اي إصابات.





وظل العدد الإجمالي للحالات النشطة في البلاد عند 23 حالة، وجميعها في عزلة تامة.





وكان أداء نيوزيلندا أفضل من البلدان الأخرى، حيث سجلت 1219 حالة إصابة مؤكدة و 22 حالة وفاة منذ وصول الفيروس في أواخر فبراير الماضي.





ورفعت حكومة البلاد جميع قيود الإغلاق التي فرضتها منذ بداية مارس الماضي.







