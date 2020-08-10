التعليم العالي: الدولة تتجه حاليا نحو التعليم الهجين.. فيديو

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن خطة الوزارة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد، كما أن الدولة تتجه نحو التعليم الهجين، متابعا: التعليم الهجين يتم من خلال خلق توافق ما بين تواجد الطلاب والتعليم عن بعد.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الجامعات على استعداد لحضور الطلاب على المستوى التعليمي، وذلك ليس من الصحيح من حيث المستوى الصحي حضور هذه الأعداد.



وتابع: حقيقة التعليم الهجين هو تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة، وذلك من أجل تقليل الأعداد وتطبيق التباعد الاجتماعي، كما أشار إلى أمكانية تطويل اليوم الدراسي ليبدأ من الساعة الـ8 صباحا وحتى الساعة الـ6 مساء.



وأوضح أن حاليا العالم يبحث عن إنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي والبرمجة، ولهذا نتجه إلى اسستخدام وتطبيق التعليم عن بعد في خطة الوزارة الجديدة.