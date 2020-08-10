بعد وفاته.. الجمهور يبحث عن إبراهيم الشرقاوي





وتوفي إبراهيم الشرقاوي عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.





يذكر أن ولد الراحل إبراهيم الشرقاوي في 3 أبريل عام 1948، وحصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، ليعمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح.





والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي، وشارك في العديد من الأعمال، خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، ومن أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله، آرابيسك، هارون الرشيد).





تصدر الفنان الراحل إبراهيم الشرقاوي، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب وفاته.