البرازيل ثاني دولة في العالم تتخطى حاجز الـ 100 ألف وفاة بكورونا

أصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتخطى المرحلة الخطرة في وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك عقب تخطيها حاجز الـ 100 ألف حالة وفاة.





وأبلغت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 210 مليون نسمة عن متوسط ​​أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بسبب الوباء منذ أواخر مايو، وذلك وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأكدت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت الماضي عن 49970 حالة إصابة مؤكدة جديدة و 905 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من ثلاثة ملايين وعدد الوفيات يصل إلى 100477 حالة.





وتتبع المكسيك البرازيل بـ 52.006 حالة مقارنة بـ 46651 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة، وفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز.











