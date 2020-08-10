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نائب رئيس هيئة البترول السابق: شاحنات المواد البترولية تُنقل وفقا للقواعد ومراقبة بـ GBS.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:44 ص
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية
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اسراء صبري
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الشاحنات المحملة بمواد بترولية تُنقل وفقا للقواعد والاشتراطات والاحتياطات، سواء كانت مواد نهائية مثل بنزين السيارات أو بدائية التصنيع.

وأضاف خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن اتباع العلامات الإرشادية من الاختبارات العامة التي يجب أن يشترط اجتيازها للحصول على رخصة قيادة عربات نقل المواد البترولية، وخصوصًا التي تحمل مواد خطرة.

ولفت إلى أن سيارات نقل المواد البترولية لها سرعة محددة؛ لا تتجاوز 90 كيلو في الساعة،متابعا: هذة السرعة محددة أيضا للسيارات التي تحمل مواد شديدة الاشتعال.

وأضاف أن هناك دورية انتقال المواد البترولية لتمويل المحطات تكون بمعدل دوري، وذلك طبقًا لشروط سيارات نقل المواد البترولية، والتي تسير في مواعيد محددة حسب شكل وإمكانات العربة، لضبط السائقين ومنع الخطورة.

ولقت إلى أن قطاع البترول يتخذ احتياطات شديدة في نقل المواد شديدة الاشتعال، كما أنها مراقبه بخدمة الGBS، متابعا أن الحادثة الأخيرة لشركات خاصة ولا صلة لها بقطاع البترول.
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