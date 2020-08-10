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رياضة

هاني زادة: مرتضى منصور محق في قرار عدم استكمال الدوري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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ملك موسي
ذكر المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه لم يشاهد نادي الزمالك يحصل على 3 دوريات من 4 بطولات سوى في جيل الزمالك الذي تواجد به طارق السيد وزملائه.

وأضاف هاني زادة خلال تصريحات هاتفية لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زادة على قناة الحدث اليوم أن ما طلبه المستشار مرتضى منصور من إلغاء هذا الموسم وبداية موسم جديد لاقى هجوم شديد ولكنه كان القرار الصائب نظرا لوجود إصابات كثيرة بفيروس كورونا الفترة الحالية.

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك مداخلته أنه من السئ جدا أن يخوض النادي المصري مباراة غدا ضد حرس الحدود بدون حارس مرمى مع وجود إصابات لعدد كبير من الفريق بعد رفض الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل المباراة وكذلك لا نعرف هل سيخوض لاعبي حرس الحدود المباراة بعد هذه الإصابات.

واختتم المهندس هاني مداخلته بأن هناك إصابة لأحد لاعبي الإتحاد السكندري قبل مواجهة نادي الزمالك غدا وأكد أنه يجب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية قبل هذه المواجهة للحفاظ على اللاعبين بعد إجراء مسحة عقب مباراة المصري أثبتت سلبية كل العينات.
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