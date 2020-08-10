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أخبار العالم

هونج كونج تلقي القبض على الإعلامي المعارض جيمي لاي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
اعتقلت السلطات في هونج كونج، اليوم الإثنين، الصحفي والإعلامي المعارض جيمي لاي، وذلك وفقا لقانون الأمن القومي الصيني. 

ومن ناحية أخرى، اتهم السفير الصيني لدى لندن، اليوم الخميس، بريطانيا بزعزعة استقرار هونج كونج، وذلك بعد إعلان قانون الأمن العام في البلاد.

وأعربت الصين عن إدانتها الشديدة ومعارضتها القوية لقرار المملكة المتحدة تعليق معاهدة تسليم المطلوبين مع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، فورا وإلى أجل غير مسمى، وتمديد حظر الأسلحة على منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن -في بيان نقلته وسائل إعلام صينية إن المملكة المتحدة كررت مؤخرا إبداء ملاحظات خاطئة بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، للتدخل في الشؤون الداخلية للصين.. مضيفا أن "الجانب الصيني قدم احتجاجات قوية إلى الجانب البريطاني في مناسبات عديدة للتعبير عن قلقنا البالغ ومعارضتنا القوية".

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