العالم يصل إلى أكثر من 20 مليون إصابة بكورونا

كشف موقع ورلدميترز، المتخصص في إحصاء إصابات ووفيات كورونا في العال، عن وصول إصابات كورونا في العالم إلى 20 مليون، ربعهم في الولايات المتحدة فقط.





ووفقا للموقع فقد تسبب الفيروس في وفاة 733 ألفا و329 شخصا حول العالم، منهم أكثر من 160 ألفا في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب في ارتفاع الإصابات ببلاده هو زيادة عدد الفحوصات فيها.





وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من حيث الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 3 ملايين إصابة، وتجاوزت الـ 100 ألف وفاة.





وسجلت إصابة من كل اثنتين تقريبا في العالم، في أميركا اللاتينية، خلال الأيام السبعة الماضية.