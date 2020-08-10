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فن

أخبار الفن| جنات تطرح برومو ألبومها الجديد .. أول تعليق من حسين الجسمي بعد الهجوم عليه بسبب لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة في قسم الفن.. وأهم ما جاء فيها كالآتي:



طرحت الفنانة جنات، برومو البومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا في إنتظارك" وذلك تمهيدًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.



نشرت الفنانه رانيا محمود ياسين تحذير عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


كشف الفنان بيومي فؤاد، عن السبب وراء ظهوره كضيف شرف في فيلم النمس والإنس بطولة النجم محمد هنيدي وقال بأنه كان يجسد دورا رئيسيا ضمن أحداث الفيلم ولكن بسبب ظروف صحية تم تقليص الدور وأصبح ضيف شرف وذلك خلال لقائه وقال ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة.



خرج الفنان حسين الجسمى عن صمته، فى أول تعليق له بعد الأزمة التى مر بها فى الأيام الأخيرة، حيث تم اتهامه بهجومه على اللبنانيين بعد الأحداث المؤسفة وانفجار مرفأ بيروت. 


نشرت الفنانة ايمان العاصي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام
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