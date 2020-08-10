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رياضة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر.. سر إصابة 12 من لاعبي المصري بـ كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاءت أبرزها كالآتي..


- قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن نادي بيراميدز خاطب مسؤولو النادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سبب إصابة 16 فردا في الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.

تلقت إدارة نادي الاتحاد السكندري إخطارا جديدا منذ قليل من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لاتحاد الكرة، يشير إلى وجود حالة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (19-COVID). 

- قال محمد ابراهيم لاعب مصر المقاصة، إن ايهاب جلال المدير الفني للفريق، هو سبب تالقه في مباراة اسوان والتي اقيمت ضمن مباريات الدوري.





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