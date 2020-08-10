ضربوا المثل لشباب المقاهي.. الأطفال المعجزة وصناعة السجاد اليدوي في كفر عون

صغارًا في العُمر لكن طموحاتهم كبيرة في تعلم هذه الحرفة التي توارثوها من عائلاتهم بعد سنوات من الدهر ، حرفة صناعة السجاد اليدوي داخل هذه المدرسة التي تعتبر الأولى من نوعها التي أٌنشئت من الجهود الذاتية لأهالي "كفر عون" التي تقع في منطقة أبيس التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.





لا يعرف هؤلاء الأطفال حرفة غير صناعة السجاد اليدوي و المشغولات اليدوية، صحيح هي ليست حرفة سهل تعلمها، و علي الرغم من صعوبتها أعتبرها طوق نجاة من الفقر لينقلهم إلى مستقبل أفضل بعد سنوات في سوق العمل محليًا و دوليًا.





وتروي شهد محمد، تبلغ من العمر ٩ سنوات، أصغر صانعة سجاد في "كفرعون"، تفاصيل تعلمها تلك الحرفة: " هاوية تلك الحرفة و أريد استكمال ما بدأته شقيقتي في صناعة السجاد اليدوي، منذ الصغر و أنا أذهب معها إلي المصنع و أجلس بجوارها و هي تصنع السجاد بكل سعاد و فخر أثناء قيامها بتعليم الأطفال والكبار لصناعة السجاد".





تابعت: " شغلي في صناعة السجاد لا يعتبر عائق أمامي في إستكمال دراستي، بل تساعدني في توفير مصروفات المدرسة، في الأجازة بعد انتهاء الامتحانات أذهب إلى العمل لصناعة السجاد منذ ٨ صباحًا حتى الساعة ٤ العصر، أثناء فترة العمل يتم تسليم وجبات في منتصف اليوم لتناولها ثم العودة مرة أخرى حتى انتهاء فترة العمل".





وأوضحت: "صناعة السجاد ليست من الحرف السهلة و لكن أيضا ليست بالصعوبة التي يصعب تعلمها و الإحتراف فيها، و يعتبر مفتاح تلك الحرفة الصبر و حب تعلمها"، مشيره إلي أن أصعب مراحل صناعة السجاد مرحلة الطوي و التي تشمل عملية شد الخيوط إلي أسفل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى و البداية في المرحلة الثانية حتى الوصول إلى نهاية صناعة السجادة الواحدة".





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أما " سيف" الذي يبلغ من العمر ١١ عامًا، له قصة أخري، استكمل من خلالها مسيرة والده في هذه الحرفة بعد وفاته، حتى يستطيع أن يحقق عائد شهري يساعد والدته و أشقائه على الأقل في تكاليف المعيشة، يقول : " تعلمت صناعة السجاد اليدوي رغبتا في توفير دخل شهري ثابت بعد وفاة والدي، و أصبحت والدتي تعاني من العمل داخل المنزل لإعداد الطعام لنا و في الخارج لكي توفير احتياجات المنزل".



