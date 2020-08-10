حدث ليلا.. اكتشاف مفاجأة أسفل مرفأ بيروت.. وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد.. حقيقة دخول حارس المصري العناية المركزة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين نستعرضها على النحو التالي:
العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر
كشف محققون في موقع انفجار مرفأ بيروت، عن وجود غرف سرية تحت الأرض، ما منحهم أمال جديدة في العثور على بعض الأشخاص المفقودين بداخل هذه الحجر، على قيد الحياة.
ألغيت مباراة جوياس وضيفه ساو باولو فى افتتاحية الدورى البرازيلى الممتاز، قبل دقائق من انطلاقها، حيث ألغى حكم المباراة اللقاء بعد ظهور 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا للاعبى جوياس، ليعلن عدم إقامة المباراة.
توفيت المذيعة رانيا أبو زيد، بإذاعة الأغانى بماسبيرو، مساء أمس الأحد.
حذر المسؤولون الصينيون من انتشار مرض "التهاب رئوي غير معروف" مميت إلى جانب معدل وفيات أعلى من فيروس كورونا "كوفيد -19" الذي ينتشر في جميع أنحاء دولة آسيوية.
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كشف موقع ورلدميترز، المتخصص في إحصاء إصابات ووفيات كورونا في العال، عن وصول إصابات كورونا في العالم إلى 20 مليون، ربعهم في الولايات المتحدة فقط.
نفى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، ما تردد حول دخول حارس الفريق أحمد عبد الفتاح العناية المركزة متأثرا بفيروس كورونا.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تقديم بلاده مساعدات جوهرية إلى لبنان، مرجحا أن تكون مساعدات نقدية.
أعلن الدفاع المدني السوداني، عن وصول حصيلة ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد إلى 30 شخصا و13 مصابا.