حدث ليلا.. اكتشاف مفاجأة أسفل مرفأ بيروت.. وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد.. حقيقة دخول حارس المصري العناية المركزة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين نستعرضها على النحو التالي:

كشف محققون في موقع انفجار مرفأ بيروت، عن وجود غرف سرية تحت الأرض، ما منحهم أمال جديدة في العثور على بعض الأشخاص المفقودين بداخل هذه الحجر، على قيد الحياة.



