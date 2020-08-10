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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ إجراءات ضد نظام أردوغان ردا على التدخلات في منطقة المتوسط.. والعالم يرسل مساعدات إلى لبنان.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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شريف سيد
سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على موضوعات متعلقة بالشأن المصري. 

البداية مع صحيفة البيان، يواصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، متابعة سير الأعمال في دبي، وعودة الحياة إلى طبيعتها، بما يسهل على الناس ويعزز من دوران عجلة الاقتصاد، وسط الإجراءات والتدابير التي تحصّن صحة وسلامة الجميع.

من مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و17 وفاة بفعل الفيروس نزولا من 167 إصابة و 21 وفاة أول أمس.

وفي ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي، استمراره في مواجهة المرتزقة والإرهابيين حتى تحرير كامل التراب الوطني، مشيرًا إلى أنّ أصابع رجاله على الزناد إلى حين قيام دولة المؤسسات والمواطنة. 

وقال في بيان بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، إنّ قيام نواته الأولى من داخل الأراضي المصرية وتحديدًا في منطقة أبو رواش، يمثّل دلالة تاريخية على عمق العلاقات المصيرية بين البلدين الشقيقين، مضيفًا: «ما كان يصبو إليه الإرهاب هو القضاء على المؤسسة العسكرية ومنع قيامها نهائيًا، فاغتال منتسبيها، لكن رجالًا قلائل من المؤسسة العسكرية كانوا الصخرة الصماء التي تحطمت عليها أوهام الواهمين من جماعة الإخوان».

فيما ردًا على تدخلاتها في المتوسط، يجهز الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة ضد تركيا، لمناقشتها مع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، في وقت تخطط أنقرة لإجراء مناورات باستخدام نيران المدفعية اليوم وغدًا في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

وخليجيا، بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، رسالة إلى مجلس الأمن يطالب فيها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وفي موريتانيا، استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مساء أمس الأحد أفرادا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معهم حول شبهات فساد.

وعالميا، أكدت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان أمس الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية بفيروس كورونا خلال المائة يوم السابقة.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، قال مصدر حكومي سوداني، أمس الأحد، إن بلاده ترفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة والتي من المقرر أن تعقد اليوم الاثنين، فيما أعلن التجمع الاتحادي أحد أكبر مكونات قوى الحرية والتغيير رفضه القاطع لأي دعوات تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أو فض الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، في حين وصل رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس للمشاركة في مباحثات السلام.

ومن لبنان، أقامت فرنسا جسرًا جويًا وبحريًا لنقل أكثر من 18 طنًا من المساعدات الطبية، ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية لبيروت بعد الانفجار الهائل الذي ضرب العاصمة اللبنانية، حسبما أعلنت، السبت، وزارة الخارجية الفرنسية.

ودوليا، أعلن رئيس شركة الأدوية السويسرية «ريليف ثيرابيوتيكس»، راجورام سيلفاراجو، أن الشركة تستعد لجني مئات الملايين من الدولارات،إذا حظي دواؤها المسمى «أفيبتاديل» بالضوء الأخضر من الجهات التنظيمية كعلاج لمرض كوفيد - 19 .

ومن صحيفة الاتحاد، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم التاسع من أغسطس صعودًا من 23 حالة في اليوم السابق.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.


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