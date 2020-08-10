ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية "فيكتوريا" الاسترالية 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأسترالية بلغ 14981 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 229 حالة، وذلك بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت الأسبوع الماضي حظرا للتجول ليلا، حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.





وكان رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم نشر 500 جندي بالجيش في الولاية؛ لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ خمسة آلاف دولار استرالي، وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.



