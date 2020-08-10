رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق يحذر من تطبيق "تيك توك"

حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني السابق نايجل انكستر، وزراء حكومة بلاده، من السماح لأطفالهم باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك " خشية من عمليات تجسس صينية.





وقال إنكستر، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين،" إن التطبيق الصيني يمكن أن يكون بمثابة ثغرة للتجسس على المسؤولين في بريطانيا، وأجهزة الأمن الصينية بارعة في العثور على نقاط ضعف رقمية، يمكن تحويلها لأهداف لسحب مواد حساسة".





تأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا قانونية شاملة ضد التطبيق الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف أمنية.





وحقق "تيك توك" انتشارا واسعا بين الأطفال والمراهقين في العامين الماضيين، ولديه ما يقارب 800 مليون مستخدم حول العالم.







