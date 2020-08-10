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بتكلفة 267 مليون جنيه.. داليا أيمن: مشروع تطوير قلعة قايتباي أضخم مشروع حماية لموقع أثري

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:41 ص
داليا أيمن
داليا أيمن
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه يتم افتتاح العديد من المشروعات بشكل تدريجي في مصر، مشيرة إلى أنه منها مشروعات تهتم ببناء الإنسان المصرى والتاريخ بها، بالإضافة إلى التحول الرقمى وإستخدامه لجميع المصريين.

وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، إنه يتم حاليا تطوير مشروع بعروس البحر المتوسط الإسكندرية وهو مشروع قلعة قايتباى، موضحة أن ذلك المشروع تم من أجل المحافظة عليها ضد التآكل.

وتابعت أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات المهمة، حيث إنه يتعلق بتاريخ مصر، لافتة إلى أنه يتم بالتنسيق بين وزارة الري والهيئة العامة للشواطئ ومحافظة الإسكندرية.

وأكدت أن مشروع قلعة قايتباى يعتبر أضخم مشروع حماية لموقع أثرى على شاطئ البحر، حيث أنه كلف حوالى 267 مليون جنيه وإنشاء حاجز أمواج على مساحة 550 مترا، وهناك كمية كبيرة من الأحجار على جانبي القلعة.
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