محمد جاد عن افتتاح قلعة قايتباى: مصر تهتم بالمستقبل ولا تنسى تاريخها

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها تنوعا فريدا يميزها، موضحا أن الدولة المصرية والحكومة هدفها الأساسي الحفاظ على الهوية المصرية.









وتابع أن الدولة الآن والحكومة تقومان بتطوير المتاحف الخاصة بها والمناطق الأثرية ومنها العصر المملوكى والذى يتمثل فى قلعة قايتباى، لافتا إلى أنها لطالما كانت حصنا منيعا لمصر من أي تهديدات خارجية، فكان يجب الاهتمام بتطويرها والحفاظ عليها من اى حوادث.









وأكد أنه تم إفتتاح القلعة الآن بعد تطويرها ولكن سيتم وجود إجراءات احترازية فى ذلك الوقت، ومنها إرتداء الكمامات والتعقيم المستمر ولن يتم السماح لأكثر من 100 وافد لكل ساعة.