محذرا من الاستهتار بالإجراءات الاحترازية.. أستاذ أوبئة: ملايين الإصابات بكورونا بدأت بشخص

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن عددا كبيرا من المواطنين فى الفترة الأخيرة أصبحوا غير ملتزمين بارتداء الكمامات وهذا أمر خطير، سيتسبب فى انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.





أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي" تقديم الإعلامية " آية جمال الدين" أن مصر مازالت فى المرحلة الأولى من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيتسبب فى مشكلات. وأضافآية





ولفت إلى أن الفيروس وعندما يعود سيكون أكثر شراسة، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة بنسبة 20%، وكشف أن منظمة الصحة العالمية وضعت ثلاث سيناريوهات لـ عودة فيروس كورونا وهي : اما أكثر شراسة، أو فيروس موسمي مثل الأنفلونزا العادية ، أو أن تكون كما هي".





وأوضح أنه على الجميع الاستمرار فى ارتداء الكمامات، والالتزام بالتعليمات الوقائية.





وأشار إلى أن، ملايين الإصابات التى حدثت فى العام بدأت بشخص واحد، ولذلك نطالب الجميع بالرتداء الكمامة سواء من أصيب من قبل أو شخص لم يصاب.







