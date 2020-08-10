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أخبار البلد

لتعزيز قدرة وحدات العناية المركزة.. الولايات المتحدة تهدي مصر 250 جهاز تنفس صناعي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:50 ص
صورة طائرة مصر للطيران
صورة طائرة مصر للطيران محملة بالأجهزة
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محمد وديع
أهدت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية 250 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة. 

ويأتي ذلك ضمن تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير أجهزة التنفس الصناعي للدول في مختلف أنحاء العالم، كما يُمثّل الاهتمام الدائم للولايات المتحدة  للاستجابة العالمية تجاه هذه  الجائحة. 

وقال بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة إن أجهزة التنفس الصناعي - أمريكية الصنع - هي عبارة عن معدات طبية متخصصة ومتطورة للغاية تم تصميمها لعلاج المرضى الذين يعانون من صعوبات شديدة في التنفس بسبب فيروس كورونا COVID-19. وستدعم هذه الأجهزة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في مصر بشكل أفضل لمواصلة تقديم الرعاية المتميزة التي تنقذ حياة الأشخاص. 

ويمكن استخدام أجهزة التنفس الصناعي لرعاية الأطفال والكبار على حد سواء، كما سيستفيد منها المصريين لسنوات قادمة. وكجزء من هذا التبرع ، تقوم الولايات المتحدة بتمويل حزمة  الدعم الفني من التدريب المتخصص للأطقم الطبية. 

ومن جانبه قال جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة "إن التبرع بـ 250 جهاز تنفس صناعي للمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية يُعد أحدث خطوة في جهودنا المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. ففي وقت مبكر من الجائحة، قدمت مصر تبرّعًا سخيًا للولايات المتحدة بمعدات الحماية الشخصية حتى تتمكن الأطقم الطبية لدينا من الحفاظ على سلامتهم. واليوم أُتيحت لنا فرصة رد الجميل من خلال ابتكارات الصناعة الأمريكية مع هذه الأجهزة الحديثة والمنقذة للحياة." 

وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان بتحديد 24 مستشفى في 12 محافظة وهي الأكثر احتياجًا إلى أجهزة التنفس الصناعي والأطقم الطبية التي يمكنها استخدامها على الفور لعلاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات فيروس كورونا COVID-19 . 

وصرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي قائلة: "دفعت جائحة فيروس كورونا الدول إلى تعزيز التعاون فيما بينها استجابة إلى المتطلبات الإنسانية المستجدة خلال هذة المرحلة ، وترتيبًا علي ذلك عكست الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية روح المسؤلية المشتركة كما كرست مبادئ التضامن المتبادل لصالح شعبيهما“. 

وعلى مدار الأربعين عامًا الماضية، استثمرت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في برامج تعزيز المنظومة الصحية في مصر من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، القضاء على الأمراض المعدية، تثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهم على التوعية بالمعلومات الصحية.   

ومن خلال نهج التكاتف الأمريكي، قدمت الولايات المتحدة 20.5 مليار دولار كمساعدة عالمية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا COVID-19. على مدى عقود طويلة، كانت الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم تقدم المساعدات الثنائية في مجال الصحة العامة. منذ عام 2009، قام دافعو الضرائب من الشعب الأمريكي بتقديم أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الصحية وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم. ونظرًا لأن تهديد الأمراض المعدية في أي مكان في العالم يمكن أن يُصبح تهديدًا لكل العالم، فإن الولايات المتحدة تدعو الجهات المانحة الأخرى إلى المساهمة في الجهد العالمي المشترك لمكافحة فيروس كورونا COVID-19. 
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