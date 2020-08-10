بصواريخ مضادة.. تايوان تعترض طائرات صينية اقتربت من أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، اعتراض قواتها الجوية طائرات صينية اقتربت من أجواء البلاد.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الوزارة أن اعتراض الطائرات الصينية جاء بصواريخ مضادة للطائرات.





يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت زيارة مسؤول أمريكي إلى تايوان، أمس الأحد، ضجة في الصين.





ووصل وزير الصحة الأمريكي مبعوث ترامب أمس الأحد، إلى تايوان لعقد اجتماعات مع الرئيسة تساي إنج وين ومسئولين آخرين، تشمل عرضا واضحا للعلاقات الدافئة بين البلدين، في الوقت الذي أصبحت العلاقات بين واشنطن وبكين أكثر جمودًا من أي وقت مضى.



