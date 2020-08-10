AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بصواريخ مضادة.. تايوان تعترض طائرات صينية اقتربت من أجوائها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:49 ص
تايوان والصين
تايوان والصين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، اعتراض قواتها الجوية طائرات صينية اقتربت من أجواء البلاد.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضحت الوزارة أن اعتراض الطائرات الصينية جاء بصواريخ مضادة للطائرات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت زيارة مسؤول أمريكي إلى تايوان، أمس الأحد، ضجة في الصين.

ووصل وزير الصحة الأمريكي مبعوث ترامب أمس الأحد، إلى تايوان لعقد اجتماعات مع الرئيسة تساي إنج وين ومسئولين آخرين، تشمل عرضا واضحا للعلاقات الدافئة بين البلدين، في الوقت الذي أصبحت العلاقات بين واشنطن وبكين أكثر جمودًا من أي وقت مضى.

ووصف المعهد الأمريكي في تايوان - سفارة الولايات المتحدة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها - رحلة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الامريكي أليكس عازار، بأنها الأولى التي يقوم بها عضو في مجلس الوزراء منذ ست سنوات والأعلى زيارة على مستوى مسؤول بمجلس الوزراء الامريكى منذ عام 1979.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. طائرات مقاتلة صينية تخترق المجال الجوي لـ تايوان

لتطوير القدرات الدفاعية.. سلاح الجو التايواني يختبر طائرة التدريب النسر الشجاع.. فيديو

مقاتلات أمريكية تعترض 4 طائرات استطلاع روسية

لبيعها الأسلحة الأمريكية لـ تايوان.. الصين تهدد شركة مارتن لوكهيد بالعقوبات

في أول زيارة لمسئول كبير منذ 1979.. وصول مبعوث ترامب إلى تايوان يغضب الصين

ترشيحاتنا

لا تتوقعها أبدًا.. 3 أعراض غامضة لفيروس كورونا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

توشيبا اليابانية تودع صناعة أجهزة اللاب توب للأبد

بعد وفاته.. الجمهور يبحث عن إبراهيم الشرقاوي

وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد مذيعة ماسبيرو بأزمة قلبية

دنيا سمير غانم تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الدولارات.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بـ لوك جديد.. بلقيس تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

نائب محافظ القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر.. صور