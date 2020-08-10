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هشام إدريس يطالب الحكومة بتحديد موعد لفتح السياحة الثقافية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:25 ص
السياحة
السياحة
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البهي عمرو
قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إن مصر فى 2019 وصلت لـ أكثر من 13 مليون سائح، وفى 2010، وصل عدد السياح لـ 15 مليونا، موضحًا أن مصر كانت تشهد كل عام زيادة فى عدد السياح تصل لـ 3 ملايين.

وأضاف ادريس، خلال حواره ببرنامج " نبض مصر" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أنه كان من المتوقع فى 2020 مع أفتتاح متحف الحضارة و التحرير و  المصري وما تقوم به الدولة من جهود ، لكي تصل السياحة لأرقام كبيرة.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بدور كبير فى دعم السياحة، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لفتح السياحة الثقافية.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحدد السعر حسب الجنسية، وهذا الأمر يحتاج النظر فيه.
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