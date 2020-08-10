في ذكرى ميلاد ابراهيم الشقنقيري| أرض النفاق وساكن قصادي أبرز أعماله سينما ودراما

يوافق اليوم 10 أغسطس ذكرى ميلاد المخرج الراحل ابراهيم الشقنقيري الذي توفي فى 8 فبراير 2018.











1- حصل إبراهيم الشنقنقيري علي ليسانس آداب من جامعة جنوب كاليفورنيا.









2- تخصص في السينما عام 1960 وأخرج العديد من الأفلام التليفزيونية وأفلام الفيديو.









3- حصل علي جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون عن الفيلم التسجيلي "اللحظة الخالدة" عام 1964.









4 - فاز بجائزة الدراما عن فيلم "الكتاب ذو الغلاف الجميل" عام 1965.









5 - حصل على جائزة الأفلام التسجيلية من مهرجان " لينبرج " عام 1968، وعلي عدة جوائز عن فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وجائزة أحسن إخراج عن فيلم "استقالة عالمة ذرة".









6 - المخرج الراحل هو والد الفنان محمد الشقنقيرى ومن أشهر أفلامه "محاكمة علي بابا" و "فوزية البرجوازية" و"السرعة لا تزيد عن صفر".









7 - قدم للتلفزيون المسلسل الشهير "ساكن قصادى" بجزئيه، من بطولة سناء جميل، عمر الحريرى، ومحمد رضا.









8 - أخرج مسلسل "أرض النفاق" عام 1975 ، و "عيون" عام 1980.









9 - عمل مع العديد من نجوم الفن ومنهم عمر الحريرى، ميمى جمال، يحيى الفخرانى، سناء جميل، حسن مصطفى، حسين فهمى، دلال عبد العزيز.







10 - أخرج عددا من الأعمال المسرحية، منها "فارس وبني خيبان" وشارك فى إنتاج مسلسل "أبواب المدينة.



