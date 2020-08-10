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فن

في ذكرى ميلاد ابراهيم الشقنقيري| أرض النفاق وساكن قصادي أبرز أعماله سينما ودراما

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم 10 أغسطس ذكرى ميلاد المخرج الراحل ابراهيم الشقنقيري الذي توفي فى 8 فبراير 2018.


1- حصل إبراهيم الشنقنقيري علي ليسانس آداب من جامعة جنوب كاليفورنيا.


2- تخصص في السينما عام 1960 وأخرج العديد من الأفلام التليفزيونية وأفلام الفيديو.


3- حصل علي جائزة مهرجان الإسكندرية الدولي للتليفزيون عن الفيلم التسجيلي "اللحظة الخالدة" عام 1964.


4 - فاز بجائزة الدراما عن فيلم "الكتاب ذو الغلاف الجميل" عام 1965.


5 - حصل على جائزة الأفلام التسجيلية من مهرجان " لينبرج " عام 1968، وعلي عدة جوائز عن فيلم "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وجائزة أحسن إخراج عن فيلم "استقالة عالمة ذرة".


6 - المخرج الراحل هو والد الفنان محمد الشقنقيرى ومن أشهر أفلامه "محاكمة علي بابا" و "فوزية البرجوازية" و"السرعة لا تزيد عن صفر".


7 - قدم للتلفزيون المسلسل الشهير "ساكن قصادى" بجزئيه، من بطولة سناء جميل، عمر الحريرى، ومحمد رضا.


8 - أخرج مسلسل "أرض النفاق" عام 1975 ، و "عيون" عام 1980.


9 - عمل مع العديد من نجوم الفن ومنهم عمر الحريرى، ميمى جمال، يحيى الفخرانى، سناء جميل، حسن مصطفى، حسين فهمى، دلال عبد العزيز.


10 - أخرج عددا من الأعمال المسرحية، منها "فارس وبني خيبان" وشارك فى إنتاج مسلسل "أبواب المدينة.

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