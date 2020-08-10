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سيد العاصي يكشف عن دور السائح الخليجي في تنشيط السياحة المصرية.. فيديو

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:34 ص
السياحة
السياحة
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البهي عمرو
قال الدكتور سيد العاصي، خبير السياحة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير وذلك لعودة السياحة لـ مصر، ولكن هناك مشكلة يجب الانتباه لها، وهي أن هناك بعض الفنادق تقوم بوضع أسعار لـ السائح الخليجي وأسعار لـ السائح الأجنبي.

وأضاف العاصي ،  خلال حواره ببرنامج " نبض مصر" تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الدولة المصرية تقوم بعمل تحكم على الفنادق التى تقوم بتغيير السعر على حسب جنسية السائح لأن هذا أمر يضر بالسياحة. 

وأشار إلى أن السائح الخليجي مهم جدًا لـ السياحة المصرية لأن نسبة الانفاق تكون عالية، مؤكدا أن السائح السعودى والكويتى من السياح الأكثر انفاقًا.

ولفت إلى أن  هناك بعض السياح الخليج يعيشون فى مصر لـ فترات طويلة ولذلك يجب اعادة النظر في ذلك، مطالبا بضرورة توحيد الأسعار لجميع السياحة مثل دول العالم.

وأوضح أن الحالة الجوية فى دول الخليج تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ولذلك يقوم السياح فى هذه الفترة بالسفر لـ مصر، مؤكدل أن انخفاض معدلات الإصابات بفيروس كورونا بمصر ستساهم فى استقبال عدد كبير من السياح فى الفترة المقبلة. 
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