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أخبار العالم

لمنع المتظاهرين.. إقامة حواجز أمام مجلس النواب اللبناني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأنه يتم تدعيم مداخل مجلس النواب اللبناني بمزيد من الحواجز لمنع اقتراب المتظاهرين.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في محيط مجلس النواب بالعاصمة بيروت. 

وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تظاهرات وسط بيروت.

وانضم عدد من الضباط المتقاعدين إلى المتظاهرين في وسط بيروت؛ بينما لوحظ انتشار لعناصر الجيش تزامنا مع نزول المتظاهرين.

يأتي ذلك وسط سخط شعبي عارم على خليفة انفجار مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف. 

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.

و استقال وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار، بعد ساعات قليلة من تقديم وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من منصبها، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن "التغيير الذي تطمح إليه الحكومة بعيد المنال". 
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