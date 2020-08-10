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رياضة

الهلال يستضيف الفتح في الدوري السعودي اليوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:27 ص
الهلال ضد الفتح
الهلال ضد الفتح
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إسراء أشرف
يستضيف فريق الهلال نظيره الفتح، اليوم، الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.


ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري السعودي، برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 7 جولات على النهاية.


ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على جاره النصر برباعية مقابل هدف في ديربي الرياض، الذي جمع بينهما يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الماضية، بعد العودة من التوقف الرياضي الطويل بسبب جائحة كورونا.


في المقابل يتطلع الفتح لتفجير مفاجآة الفوز على زعيم آسيا، للخروج من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

وكانت انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي 3-3، ضمن منافسات الأسبوع رقم 9 من المسابقة.

ويلتقي اليوم أيضًا، الشباب مع التعاون، وأبها مع النصر، والحزم مع العدالة، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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