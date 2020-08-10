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توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأوقية يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:38 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الاثنين، ومنها:

نجاح تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30.3 مليار جنيه


طارق عامر: تمويلات صندوق النقد والبنك الدوليين لإفريقيا تقل عن احتياجاتها


توقعات بإرتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأوقية خلال الـ6 أشهر المقبلة


الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات 120 مترا 16 أغسطس بــ 4 محافظات


جى بي مورجان: مصر احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية الثلاث 


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