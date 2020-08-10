توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأوقية يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الاثنين، ومنها:
نجاح تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30.3
مليار جنيه
طارق عامر: تمويلات صندوق النقد والبنك
الدوليين لإفريقيا تقل عن احتياجاتها
توقعات بإرتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار
للأوقية خلال الـ6 أشهر المقبلة
الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات
120 مترا 16 أغسطس بــ 4 محافظات
جى
بي مورجان: مصر احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية الثلاث
نجاح تسوية 30 ألف منازعة ضريبية بقيمة 30.3
مليار جنيه
طارق عامر: تمويلات صندوق النقد والبنك
الدوليين لإفريقيا تقل عن احتياجاتها
توقعات بإرتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار
للأوقية خلال الـ6 أشهر المقبلة
الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات
120 مترا 16 أغسطس بــ 4 محافظات
جى
بي مورجان: مصر احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية الثلاث