السودان يعلن أحدث تعداد لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات ، في أحدث تعداد للضحايا يعلنه الدفاع المدني في السودان





وعادة ما تضرب الأمطار الغزيرة السودان بين يونيو وأكتوبر من كل عام ، وقد تعرضت البلاد الأسبوع الماضي لضربة شديدة بسبب الأمطار.





وقال الدفاع المدني السوداني أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 13 بينما دمر 345 منزلا أو تضرر بشدة في أنحاء البلاد الأحد





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وترفع الحصيلة الأخيرة عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 35 منذ نهاية يوليو الماضي، وإلى أكثر من 7000 عدد المنازل التي دمرت أو تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات.



