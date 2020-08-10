السودان يعلن أحدث تعداد لضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات، في أحدث تعداد للضحايا يعلنه الدفاع المدني في السودان
وعادة ما تضرب الأمطار الغزيرة السودان بين يونيو وأكتوبر من كل عام ، وقد تعرضت البلاد الأسبوع الماضي لضربة شديدة بسبب الأمطار.
وقال الدفاع المدني السوداني أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 13 بينما دمر 345 منزلا أو تضرر بشدة في أنحاء البلاد الأحد
وترفع الحصيلة الأخيرة عدد القتلى جراء الفيضانات إلى 35 منذ نهاية يوليو الماضي، وإلى أكثر من 7000 عدد المنازل التي دمرت أو تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات.
وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أكثر من 50 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضانات.
كما أفاد الدفاع المدني ، الأحد ، بإرسال طائرات هليكوبتر وإمدادات إلى شرق السودان حيث تقطعت السبل بمجموعة من عمال المناجم بسبب ارتفاع منسوب المياه.