في ذكرى افتتاحه.. شاهد معلومات لا تعلمها عن متحف اللوفر

يعتبر متحف اللوفر من أهم المتاحف حول العالم ، فقد ذاعت شهرته منذ القدم ، ومن المعروف عن ذلك المبني أنه كان عبارة عن قصر ملكي يسكنه ملوك فرنسا ، حتى غير الملك لويس الرابع ذلك التقليد و حول القصر إلى متحف .
ففي 2018 ، سجل متحف اللوفر 10 ملايين زائر خلال السنة بأكملها ، ليس فقط لما يحويه من لوحات فنية و تاريخية ، فإن متحف اللوفر كان قصرا ملكيا الطراز المعماري له مختلف عن أي متحف قد تراه في العالم .
و في السطور التالية سنعرض أبرز المعلومات عن متحف اللوفر وفقا لما ورد في " live since " :
- متحف اللوفر من أكبر متاحف العالم ، لذلك يستحيل على الإنسان رؤيته بأكمله في يوم واحد .
-تعود جذور ذلك المتحف إلى الملك فيليب أوجست الذي بناه في 1190 .
- حاول نابليون تغيير أسم المتحف من " اللوفر " إلى " نابليون" بإضافة 5000 قطعة أثرية للمكان ، و لكن بعد فترة عادت تلك الآثار لمالكيها و أصبح المتحف خاليا من اضافات نابليون و ظل باسمه.
-توجد داخل المتحف لوحة الموناليزا الشهيرة ، و التي يتهافت الجميع على المتحف لرؤيتها ، ويظن الجميع أن تلك اللوحة كبيرة الحجم ، و لكن في الواقع إنها صغيرة و يبلغ حجمها 77* 35 ، أي أقل من حجم ورقة الرسم العادية.
- يضم المتحف آثارا من كل الحضارات منها ، اثار الشرق الأدنى ،الآثار المصرية.، الآثار اليونانية والإترورية والرومانية ،الفن الإسلامي ، المنحوتات ،الفنون الزخرفية ،اللوحات ، المطبوعات والرسومات.
-استخدم النازيون متحف اللوفر مخزنا للمسروقات الأثرية.
- هرم اللوفر الزجاجي الواقع خارج المتحف، البالغ إرتفاعه 20 مترا تقريبا وهو مصنوع من الزجاج و يحيط به المعد حتى يكون مدببا.