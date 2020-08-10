في ذكرى افتتاحه.. شاهد معلومات لا تعلمها عن متحف اللوفر

ففي 2018 ، سجل متحف اللوفر 10 ملايين زائر خلال السنة بأكملها ، ليس فقط لما يحويه من لوحات فنية و تاريخية ، فإن متحف اللوفر كان قصرا ملكيا الطراز المعماري له مختلف عن أي متحف قد تراه في العالم .









و في السطور التالية سنعرض أبرز المعلومات عن متحف اللوفر وفقا لما ورد في " live since " :









- متحف اللوفر من أكبر متاحف العالم ، لذلك يستحيل على الإنسان رؤيته بأكمله في يوم واحد .





-تعود جذور ذلك المتحف إلى الملك فيليب أوجست الذي بناه في 1190 .





- حاول نابليون تغيير أسم المتحف من " اللوفر " إلى " نابليون" بإضافة 5000 قطعة أثرية للمكان ، و لكن بعد فترة عادت تلك الآثار لمالكيها و أصبح المتحف خاليا من اضافات نابليون و ظل باسمه.





-توجد داخل المتحف لوحة الموناليزا الشهيرة ، و التي يتهافت الجميع على المتحف لرؤيتها ، ويظن الجميع أن تلك اللوحة كبيرة الحجم ، و لكن في الواقع إنها صغيرة و يبلغ حجمها 77* 35 ، أي أقل من حجم ورقة الرسم العادية.