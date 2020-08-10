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منوعات

في ذكرى افتتاحه.. شاهد معلومات لا تعلمها عن متحف اللوفر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:26 ص
متحف اللوفر
متحف اللوفر
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مريم صليب
يعتبر متحف اللوفر من أهم المتاحف حول العالم ، فقد ذاعت شهرته منذ القدم ، ومن المعروف عن ذلك المبني أنه كان عبارة عن قصر ملكي يسكنه ملوك فرنسا ، حتى غير الملك لويس الرابع ذلك التقليد و حول القصر إلى متحف .
 

ففي 2018 ، سجل متحف اللوفر 10 ملايين زائر خلال السنة بأكملها ، ليس فقط لما يحويه من لوحات فنية و تاريخية ، فإن متحف اللوفر كان قصرا ملكيا الطراز المعماري له مختلف عن أي متحف قد تراه في العالم . 


و في السطور التالية سنعرض أبرز المعلومات عن متحف اللوفر وفقا لما ورد في " live since " : 


- متحف اللوفر من أكبر متاحف العالم ، لذلك يستحيل على الإنسان رؤيته بأكمله في يوم واحد . 

-تعود جذور ذلك المتحف إلى الملك فيليب أوجست الذي بناه في 1190 . 

- حاول نابليون تغيير أسم المتحف من " اللوفر " إلى " نابليون" بإضافة 5000 قطعة أثرية للمكان ، و لكن بعد فترة عادت تلك الآثار لمالكيها و أصبح المتحف خاليا من اضافات نابليون و ظل باسمه.
 

-توجد داخل المتحف لوحة الموناليزا الشهيرة ، و التي يتهافت الجميع على المتحف لرؤيتها ، ويظن الجميع أن تلك اللوحة كبيرة الحجم ، و لكن في الواقع إنها صغيرة و يبلغ حجمها 77* 35 ، أي أقل من حجم ورقة الرسم العادية. 


- يضم المتحف آثارا من كل الحضارات منها ، اثار الشرق الأدنى ،الآثار المصرية.، الآثار اليونانية والإترورية والرومانية ،الفن الإسلامي ، المنحوتات ،الفنون الزخرفية ،اللوحات ، المطبوعات والرسومات.


-استخدم النازيون متحف اللوفر مخزنا للمسروقات الأثرية. 


- هرم اللوفر الزجاجي الواقع خارج المتحف، البالغ إرتفاعه 20 مترا تقريبا وهو مصنوع من الزجاج و يحيط به المعد حتى يكون مدببا. 

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