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رياضة

وزير الشباب يوافق على استئناف المشروع القومي للإسكواش وفقًا للإجراءات الاحترازية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:34 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استئناف المشروع القومي للاسكواش وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية المعلنة.

وكان المشروع القومي الذي انطلق في يناير الماضي قد توقف بسبب جائحة كورونا وقد شهد اقبال كبير من المواهب الرياضية المصرية، للتسجيل في اختبارات انتقاء المشروع القومي لموهوبي الإسكواش لمواليد 2012 ،2013 ،2014 والتي تنفذها الوزارة برعاية البنك الأهلي المصري بمركز شباب الجزيرة.

ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات كبار الخبراء في مجال الاسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وتحت قيادة المدير الفني العالمي أمير وجيه وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات.

ويستهدف المشروع اختيار المواهب الناشئة مواليد 2012 ، 2013 ،2014 في رياضة الاسكواش لتكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بجمهورية مصر العربية ، واستمرار الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستطيع الاستمرار في كتابة التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قد ناقش استعدادات وترتيبات الفعاليات الخاصة باليوم العالمي للشباب ، والمزمع انعقاده 12 أغسطس الجاري ، تحت عنوان " انخراط الشباب من أجل المشاركة العالمية " ، مع مساعدي ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.

وصرّح وزير الشباب والرياضة، بأن الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة بيئة داعمة له جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة ، مشيرًا إلى أهمية العمل على إعداد الشباب من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات العمل واعداد المشروعات الصغيرة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ولا سيما في القطاع الخاص.

ويحتفل به العالم سنويًا يوم ١٢ أغسطس وذلك لمدى أهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعتادت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وكذلك هيئات الأمم المتحدة في مصر على الاحتفال بهذا اليوم تأكيدًا على دعمهم لتنمية الشباب في مصر،والتأكيد دورهم في التعامل مع أزمة كورونا.

كما بحث وزير الرياضة استئناف التدريبات والتجهيزات الخاصة بالمشروع القومي للموهبة والبطل والأولمبي ومراحل وخطوات انتقاء الموهوبين فى مختلف اللعبات من خلال اللجان العلمية والفنية المختصة بذلك .
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