إعادة خلافة العثمانيين..أفريقيا الهدف القادم لجماعة الإخوان الإرهابية.. تمويل قطري لاختراق المجتمعات الإسلامية الأفريقية الفقيرة.. وتدريب تركي للعناصر الانتحارية لاستهداف دول المنطقة وتهديد استقرارها

إيرينا تسوكرمان:

* حكومة الوفاق الليبية تدير شبكة من المقاتلين الأجانب تستغلهم لزعزعة استقرار دول الجوار

* الصراع الليبي يمثل فرصة للإخوان لاستعراض عضلاتهم في "الحلقة الضعيفة" في العالم العربي

* تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء إفريقيا لدعم الميليشيات المحلية في ليبيا لمحاربة الجيش الوطني الليبي

* النيجر وتشاد والسودان هدف رئيسي للجماعة لاستقطاب عناصر إرهابية









أكدت الكاتبة الأمريكية إيرينا تسوكرمان، أن قارة إفريقيا أصبحت الهدف القادم لجماعة الإخوان الإرهابية لتجنيد عناصر من شباب الشعوب الإسلامية في القارة لاستغلالهم في تحقيق مآربها من تهديد لدول الجوار التي تختلف مع الجماعة أيديولوجيا. وأوضحت الكاتبة أن هذا المخطط يتم حاليا بتمويل قطري لاختراق المجتمعات الإسلامية الأفريقية الفقيرة، ويتم التدريب عن طريق المخابرات التركية للعناصر الانتحارية لاستهداف دول المنطقة وتهديد استقرارها.









الحلقة الضعيفة





وتابعت الكاتبة الأمريكية في المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي، أنه يمكن ملاحظة أن جماعة الإخوان الارهابية قد حولت تركيزها إلى "الحلقة الضعيفة" في العالم الإسلامي - وهي الدول الأفريقية المتنازعة أو التي تواجه تحديات أخرى وذات مجتمعات مدنية ضعيفة وتفتقر إلى البنية التحتية الاجتماعية.









ولفتت تسوكرمان أن جماعة الإخوان تستغل الصراعات والتوترات الجيوسياسية والفساد الحكومي وانعدام الثقة في القيادة أو داخل التحالفات لإدخال نفوذها السياسي والأيديولوجي في هذه الميليشيات وتوجيه مسار الصراع. وكذلك تستغل الآن التحالفات الضعيفة في ليبيا لتعزيز نفوذها إلى جانب تركيا وقطر. وما لم يتم محو نفوذ الإخوان المسلمين تمامًا من هذا الصراع وغيره ، ستستمر هذه المعارك إلى أجل غير مسمى ، حيث لا تعاني قطر من نقص في التمويل.









واستشهدت بتصرف حكومة الوفاق الليبية المنقضية مدتها وبغض النظر عن النية الأصلية لهذه الحكومة، تعمل الجهات الفاعلة الأخرى التي تدعم حكومة الوفاق الوطني بشكل مباشر على تسهيل شبكة أجنبية متوسعة من المقاتلين الإرهابيين المعولمين أثناء توليهم السيطرة على النزاعات المحلية.





وقالت إن هدفهم المزيد من اختراق حدود الدول المجاورة، وزعزعة استقرار بلدان معنية، والاستفادة من التوترات السياسية، وعزل الجهات الفاعلة التي يحتمل أن تكون مؤثرة والتي يمكن أن تلعب دورًا في تسهيل الحكم الرشيد والاستقرار الاقتصادي، وعولمة النزاعات حيث تعتمد على عدد من المرتزقة الأجانب، لديهم أجندة أيديولوجية تتجاوز الصراع المباشر.





أموال شعب قطر





وتابعت أن الهدف الرئيسي والنهائي للجماعة الإرهابية إحياء "الإمبراطورية العثمانية" وفقًا لمعايير "خط الدفاع" لتركيا، أو إلى الخلافة الإسلامية وفقًا لشروط المنتسبين للإخوان ، بما في ذلك جماعة القاعدة وداعش.





وشددت على عمل جماعة الإخوان بشكل منهجي على تقويض نجاح المجتمع المصري من خلال محاولات الهجمات الإرهابية والاغتيالات والمعلومات المضللة، واستخدام وسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان للترويج لمشاركتها على أنها جماعة "ديمقراطية".









وأكدت تسوكرمان أنه بالنسبة للإخوان يمثل الصراع الليبي فرصة لاستعراض عضلاتهم في "الحلقة الضعيفة" في العالم العربي الإسلامي، لافتة إلى أن الدول الأفريقية الضعيفة عادت مرة أخرى لتجنيد أيديولوجيين متأسلمين تمولهم قطر وتدعمهم تركيا، وقد يشير إعلان السودان الأخير عن احتجاز 122 مرتزقة متجهين إلى ليبيا إلى الاهتمام المتزايد من قبل حكومة الوفاق الوطني (GNA)، والحكومة الليبية ومقرها طرابلس، وتركيا بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء إفريقيا لدعم الميليشيات المحلية والمرتزقة السوريين المستوردين لمحاربة الجيش الوطني الليبي (LNA) ، ومجلس النواب ومقره شرق ليبيا.





وشددت الكاتبة الأمريكية على أن المرتزقة الوافدين ينضمون إلى "وحدات العمل" من سوريا وتركيا، وكذلك الميليشيات الليبية المحلية، خاصة الميليشيا المحددة المعنية باسم "التكفير والهجرة" وتتكون من كتائب أسامة جويلي (جويلي). وفي وقت الهجمات، كان جويلي هو القائد العسكري الإقليمي لغرب ليبيا للخط الدفاعي الموحد لطرابلس من الزنتان إلى مصراتة. وهي تضم مجموعات متطرفة وإرهابيين معروفين مثل عماد الطرابلسي، وميليشيات راديكالية محلية، و"عدد غير محدد من المقاتلين من السودان والنيجر وسوريا".





بالإضافة إلى ذلك ، تأتي تعزيزات إلى مليشيات طرابلس الأخرى من السودان وتشاد وسوريا. آخر نقطة انطلاق لهم هي تركيا ، ففي الأسبوعين السابقين استقطبت هذه العصابات ما لا يقل عن 200 مرتزق أجنبي ، تم التعاقد معهم أيضًا لمدة ستة أشهر.





ويقود شعبان هدية عصابة أخرى هي جماعة "الفجر" التي هبطت إلى مقر العمليات في مجلس الشورى الليبي، تربطه علاقات بعبد الرعد قارة" وقوات الردع الخاصة في طرابلس وشارك في دمج إرهابيي القاعدة في صفوف ميليشيات طرابلس.





وذكرت الكاتبة أن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الوفاق الوطني كانوا قادة ميليشيات سابقين متورطين في تجنيد. المرتزقة من السودان والنيجر. وقد عمل بعض هؤلاء المسؤولين سابقًا كصلات بين مليشيات طرابلس والجناح السوداني للقاعدة ، وكذلك مع أعضاء إرهابيين مدانين،وبعضها مسؤول عن عمليات اختطاف سابقة ، بما في ذلك اختطاف رئيس الوزراء الليبي في 2014 وستة موظفين بالسفارة المصرية، تم إطلاق سراحهم لاحقًا. يُعتقد أن بعضها مرتبط بجرائم حرب على شكل مذابح للمدنيين في مدن غرب ليبيا ، بما في ذلك المستشفيات.