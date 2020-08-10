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أخبار العالم

النائب اللبناني هنري الحلو يقدم استقالته رسميا إلى البرلمان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:36 ص
هنري الحلو
هنري الحلو
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شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، الاثنين، عن تقديم النائب هنري الحلو استقالته رسميا من مجلس النواب اللبناني.

وكان عضو مجلس النواب اللبناني، هنري حلو، قال أمس الأحد، إنه سيقدم استقالته رسميًا من المجلس، على خلفية تصاعد موجة الغضب الشعبي إثر تقصير الحكومة في محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت. 

واندلعت أمس الأحد، عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.

يأتي ذلك أيضًا وسط اتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن عدد من الوزراء اللبنانيين مصرون على تقديم استقالاتهم من حكومة حسان دياب وسط محاولات من أطراف سياسية لإقناعهم بالعدول عن القرار.
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