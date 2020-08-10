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أستاذ قانون يوضح الفارق بين المرشح لمجلس النواب و الشيوخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:24 ص
الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري
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البهي عمرو
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن أى دراسة أو مقترح ستخرج من مجلس الشيوخ سيأخذ بها، وأن موافقة مجلس الشيوخ مطلوبة على الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف أستاذ القانون الدستوري،  خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي" تقديم الإعلامية "آية جمال الدين" أنه فى حالة عدم الأخذ برأي مجلس الشيوخ سيكون هناك عوار دستوري.

ولفت أستاذ القانون الدستوري،  إلى أن أخذ رأى مجلس الشيوخ فى معاهدات الصلح والتحالف و المعاهدات المتعلقة بـ السيادة، أمر ملزم، وكشف أن ثلث مجلس الشيوخ يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية والباقى يتم اختيارهم من قبل الشعب. 

وتحدث عن شروط التقدم لعضوية مجلس الشيوخ مقارنة بمجلس النواب فقال : " السن لا يقل عن 35 سنة فى مرشح مجلس الشيوخ، ولكن مجلس النواب 25 عامًا مؤكدًا أن الـ 10 سنوات الفارق تكون للخبرة، وأن المؤهل العلمى لمرشح مجلس الشيوخ يجب أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية على الأقل، بينما مجلس النواب شهدة التعليم الأساسي".

وتابع : " أن كل مواطن عليه أن يكون حريص على المشاركة فى الانتخابات المقبلة، وأكد أن كل مرشح عليه أن يصوت لـ المرشح الذى يراه مناسبًا".

وطالب من المواطنين بعدم التصويت بـ قلم رصاص، أو وضع علامة على بطاقة الترشح، أو التصويت لأكثر من العدد المحدد، أو التصويت لـ عدد أقل".

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