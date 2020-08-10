AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نورا إدوارد: طلاب المعهد المسكوني في الشرق الأوسط يرفعون صلاة من أجل لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:09 ص
المعهد المسكونى في
المعهد المسكونى في الشرق الأوسط
Advertisements
سامح سلام
أعربت نورا ادوارد المنسق الإعلامي للمعهد المسكونى في الشرق الأوسط عن عميق حزنها لما حدث في لبنان البلد الغالي على قلوبنا جميعا، عقب التفجير الضخم الذى شهده مرفأ بيروت.

وقالت المنسقة الإعلامية للمعهد المسكونى في الشرق الأوسط – في تصريح لها اليوم - إنه تضامنا مع الشعب اللبناني وتحت مبادرة الأساتذة وطلاب المعهد بالعراق، وتحت رعاية عميد المعهد الدكتور زاهي عازار  والسيدة السى وكيل المديرة التنفيذية للمعهد. يقيم المعهد المسكونى بجميع دفعاته، صلاة خاصة ومواساة لما المّ بالشعب اللبناني نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

أقرأ أيضا ..

 وتابعت قائلة، إن الجميع يرفع الصلوات إلى الله القدير، وكلنا ثقة ويقين بأن لبنان سيرجع أفضل من ذي قبل بقوة الرب وابنه المتجسد وببركة سواعد الشعب اللبناني الجريح، فكما نعرف أن لبنان البلد العظيم مثل طائر الفينيق الذي يولد من رماد احتراق جسده ويجدد نفسه ذاتيًا بشكل متكرر، راجين الرب أن يذكر الراقدين في ملكوته وأن يشفي جميع المصابين.

وأشارت إلى أن الصلاة ستكون دعوة عامة لجميع طلاب المعهد المسكوني في كل من مصر  ولبنان والأردن والسودان والعراق وفلسطين وسوريا، وذلك اليوم الاثنين العاشر من شهر أغسطس ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن المعهد المسكوني للشرق الأوسط تأسس عام ٢٠١٥ ويهدف إلى تنشئة مسكونية أكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة.
ويهدف المعهد المسكوني للشرق الأوسط على تحقيق السلام والوحدة بين الكنائس في كل أنحاء العالم، وتفعيل دور الكنيسة في المجتمع والمشاركة في القضايا المجتمعية والسياسية التي يواجهها المجتمع، فضلا عن تعزيز دور الشباب في العمل المسكوني من خلال نقل قضايا المجتمع لرؤساء الكنيسة، خاصة مع امتلاكهم وجهة نظر جديدة نابعة من احتكاكهم المباشر بكافة القضايا والأحداث اليومية.

والمعهد المسكوني للشرق الأوسط هو كيان تربوى  يؤمن بالتنشئة  المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، كما يساهم في نشر روح المسكونية. 

ويشارك في المعهد المسكوني للشرق الأوسط 7 دول عربية هى، مصر ولبنان والأردن والسودان وفلسطين والعراق وسوريا، وتهدف كافة الأنشطة والفاعليات تحقيق هدف الحركة المسكونية نحو الإنفتاح على الآخر وقبوله وإزالة الغربة الروحية بين الكنائس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم: الموافقة على انضمام 15 جامعة جديدة للاتحاد العربي بينها 3 مصرية

المعهد المسكوني للشرق الأوسط يحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسه

الكاثوليكية: سنتعامل بالطرق القانونية لكل من تسول له نفسه توجيه إهانة لقيادات الكنيسة

ترشيحاتنا

الذهب يتهاوى.. انخفاض جديد في الأسعار بعد موجة ارتفاع تاريخية

أبو العينين لـ سفير لبنان بالقاهرة: الشعب اللبناني لن يُترك وحيدا في مواجهة المعاناة

1.7 طن.. لن تصدق تأثير ارتفاع أسعار الذهب على حجم المبيعات في مصر

قبل الانتقال للعاصمة الجديدة..رئيس الوزراء يتابع خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها

قبل الموجة الثانية من كورونا.. 5 أطعمة لاتتوقف عن تناولها تحميك من الإصابة

إسكان النواب تؤكد ضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور