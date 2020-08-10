نورا إدوارد: طلاب المعهد المسكوني في الشرق الأوسط يرفعون صلاة من أجل لبنان

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ويشارك في المعهد المسكوني للشرق الأوسط 7 دول عربية هى، مصر ولبنان والأردن والسودان وفلسطين والعراق وسوريا، وتهدف كافة الأنشطة والفاعليات تحقيق هدف الحركة المسكونية نحو الإنفتاح على الآخر وقبوله وإزالة الغربة الروحية بين الكنائس.





والمعهد المسكوني للشرق الأوسط هو كيان تربوى يؤمن بالتنشئة المسكونية الأكاديمية للطلبة من الكنائس المختلفة، كما يساهم في نشر روح المسكونية.