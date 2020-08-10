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رياضة

نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة آنسات .. الأهلي أمام الزمالك .. والصيد يواجه سموحة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:10 ص
كرة السلة
كرة السلة
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات دور نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة انسات تحت 18 عام ، حيث تبدأ المواجهات بلقاء الزمالك امام الاهلي علي ملعب نادي الزهور في تمام الساعة الخامسة مساء . 

كما يلعب فريق الصيد امام منافسه سموحة في تمام الساعة السابعة مساء ويواجه فريق الهيلوبوليس منافسه الزهور علي ملعب مدينة نصر في تمام الساعة السادسة مساء .

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قرر عودة منافسات بطولة السلة وفق الاجراءات الاحترازية وارشادات وزارة الصحة المصرية بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

جدير بالذكر ان دور النهائي يبدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم السبت المقبل الموافق 15-8 وكانت فرق الاهلي والزمالك والصيد وهيلوبوليس والزهور والصيد وسموحة تأهلو لدور نهائي بطولة الجمهورية تحت 18 سنة انسات .
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