نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة آنسات .. الأهلي أمام الزمالك .. والصيد يواجه سموحة

تقام اليوم منافسات دور نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة انسات تحت 18 عام ، حيث تبدأ المواجهات بلقاء الزمالك امام الاهلي علي ملعب نادي الزهور في تمام الساعة الخامسة مساء .





كما يلعب فريق الصيد امام منافسه سموحة في تمام الساعة السابعة مساء ويواجه فريق الهيلوبوليس منافسه الزهور علي ملعب مدينة نصر في تمام الساعة السادسة مساء .





وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قرر عودة منافسات بطولة السلة وفق الاجراءات الاحترازية وارشادات وزارة الصحة المصرية بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





جدير بالذكر ان دور النهائي يبدأ اليوم الاثنين وينتهي يوم السبت المقبل الموافق 15-8 وكانت فرق الاهلي والزمالك والصيد وهيلوبوليس والزهور والصيد وسموحة تأهلو لدور نهائي بطولة الجمهورية تحت 18 سنة انسات .