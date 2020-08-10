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محافظات

بمساحة 2250 م.. إزالة ١١حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:20 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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قسم المحافظات
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة و وردع المخالفين. 

وأسفرت حملات إزالة التعديات على حرم ترعة المحمودية التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عن إزالة 11 حالة تعدي بمساحة 2250 مترا مربعا عبارة عن محلات بمنطقة كوبرى عاشور التابع لمجلس قرية زاوية غزال.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة. 

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.
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