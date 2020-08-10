صديقه قتله.. كشف غموض مقتل تاجر أغنام بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية ، من كشف غموض العثور على جثة تاجر أغنام ، مقتولا بطلق نارى بالرقبة ، داخل مزرعة بقرية شبرا النخلة ، دائرة مركز بلبيس.

حيث تبين قيام صديقه "تاجر مواشى" بارتكاب الواقعة ، أثناء عبثهم بـ بندقية خرطوش خرجت منها طلقة بطريق الخطأ أودت بحياة المجنى عليه ، ولاذا المتهم بالفرار خوفا من افتضاح أمره ، وتم ضبط المتهم وإحالته الي نيابة بلبيس للتحقيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة" طلعت م " 22 سنة تاجر أغنام، مقيم قرية شبرا النخلة، مصابا بطلق نارى بالراقبة، داخل مزرعة.

وتم التحفظ على الجثة وتحرير المحضر رقم 8537 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2020 وإخطار النيابة العامة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام "محمد س" 22 سنة تاجر مواشى صديق المجنى عليه، وكان يعبث ببندقية خرطوش خرجت طلقة بطريق الخطأ أودت بحياة صديقه، ولاذا المتهم بالفرار وتم ضبط المتهم وإحالته الي لنيابة العامة.