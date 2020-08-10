AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صديقه قتله.. كشف غموض مقتل تاجر أغنام بالشرقية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:19 ص
جثه
جثه
Advertisements
محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية ، من كشف غموض العثور على جثة تاجر أغنام ، مقتولا بطلق نارى بالرقبة ، داخل مزرعة بقرية شبرا النخلة ، دائرة مركز بلبيس.

 

حيث تبين قيام صديقه "تاجر مواشى" بارتكاب الواقعة ، أثناء عبثهم بـ بندقية خرطوش خرجت منها طلقة بطريق الخطأ أودت بحياة المجنى عليه ، ولاذا المتهم بالفرار خوفا من افتضاح أمره ، وتم ضبط المتهم وإحالته الي نيابة بلبيس للتحقيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

أقرأ ايضا:

ضبط 228 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة" طلعت م  " 22 سنة تاجر أغنام، مقيم قرية شبرا النخلة، مصابا بطلق نارى بالراقبة، داخل مزرعة.

 

وتم التحفظ على الجثة وتحرير المحضر رقم 8537 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2020 وإخطار النيابة العامة.

 

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام  "محمد س" 22 سنة تاجر مواشى صديق المجنى عليه، وكان يعبث ببندقية خرطوش خرجت طلقة بطريق الخطأ أودت بحياة صديقه، ولاذا المتهم بالفرار وتم ضبط المتهم وإحالته الي لنيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثأر وراء الجريمة .. كشف غموض العثور على جثتين فى أوسيم

بسبب تنظيف الخرطوش.. طلقة طائشة تنهى حياة موظف بالمعاش في طوخ

ترشيحاتنا

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار مرفأ بيروت

العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر

خبير عسكري يكشف مفاجأة في انفجار بيروت واستقالات الحكومة اللبنانية

حكم تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم.. مستشار المفتي يجيب

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخاطب الأهلي لشراء ناصر ماهر.. سر إصابة 12 من لاعبي المصري بـ كورونا

بعد وفاته.. الجمهور يبحث عن إبراهيم الشرقاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور